Libertus, een uniek norbertijnenbier in het beste café ter wereld Tom Vierendeels

29 oktober 2019

14u06 0 Lennik Binnenkort zal ‘In de Verzekering tegen de Grote Dorst’ een norbertijnenbier uit Heverlee geserveerd worden. Het bier is voorlopig enkel te drinken in brasserie De Abdijmolen aan de Abdij van Park en dus verschijnt vanaf 1 november een exclusief bier op de kaart van het beste café ter wereld in Eizeringen.

Het abdijbier Libertus wordt gebrouwen nadat de norbertijnen van de Abdij van Park in Heverlee onlangs beslist om de aloude traditie van het bierbrouwen nieuw leven in te blazen. Vorige maand nog maar werd het bier voorgesteld en was voorlopig enkel te verkrijgen in de nabijgelegen Abdijmolen. Brouwer Joris Brams besliste nu om een extra brouwsel te produceren nadat ze de eerste voorraad er op een mum van tijd al door zat. Vanaf 1 november zal dat brouwsel van Libertus dus ook in Eizeringen gedronken kunnen worden.

‘Moeder Lydia’

Er is bovendien een bijzondere band tussen beide locaties. Kurt, de uitbater van de herberg in Eizeringen, zijn 77-jarige moeder Lydia liep eind jaren vijftig school in Heverlee. Ze wist dat een nieuw abdijbier in de maak was en woonde in september de lancering bij. Het was onder haar impuls dat het tweede brouwsel nu naar Eizeringen komt.

Abt Libertus

De naam Libertus is een verwijzing naar de invloedrijke abt Libertus De Paepe die van 1648 tot 1682 de abdij bestuurde. Het bier wordt in kleine hoeveelheden met lokale grondstoffen en volgens eeuwenoude principes geproduceerd. Er worden enkel biogranen gebruikt. Het ongefilterde, niet gepasteuriseerde bier gist na op de fles. Dit komt de smaak, aroma en de houdbaarheid ten goede. De smaak kan nog met de jaren evolueren. Libertus is in herberg ‘In de Verzekering tegen de Grote Dorst’ verkrijgbaar in flesjes van 33 cl.