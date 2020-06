Lennikse schepencollege heeft volgens N-VA Lennik² stedenbouwkundige voorschriften overtreden Amber Gys

11 juni 2020

17u36 8 Lennik Volgens N-VA Lennik² heeft het schepencollege van Lennik een grote fout gemaakt. De partij stelt dat ze de stedenbouwkundige voorschriften hebben overtreden en deze fout nu moeten rechttrekken.

Buurtweg nummer vijf, gelegen tussen de Wolvenstraat en de Driekruisenstraat richting taverne Tomberg, werd verhard zonder dat men over de nodige vergunningen beschikte. “De gewone burger moet zich steeds aan alle regels houden maar het bestuur blijkbaar niet,” zegt N-VA-Lennik²-gemeenteraadslid Geert De Cuyper. “Om zich alsnog in regel te stellen gaat het schepencollege nu zelf haar eigen overtreding rechtzetten.”

Eind augustus 2019 werd betreffende weg in opdracht van het schepencollege over een lengte van honderden meters verhard. De kostprijs bedroeg zo’n 50.000 euro. “Ik stel me vooral vragen bij het gebrek aan vergunning, materiaalkeuze, het doorrijden van wagens en het totaal gebrek aan inspraak van buurtbewoners en gemeentelijke adviesraden. Schepen Hendrik Schoukens (Groen) gaf zelfs toe dat de werken zonder vergunning zijn uitgevoerd. Dit is triestig! Hoe kan het college waken over de naleving van stedenbouwkundige voorschriften in Lennik als zij zélf het goede voorbeeld niet geeft?”

Betreurende reactie

Bevoegde schepen Hendrik Schoukens (Groen) betreurd de aanval van de N-VA-fractie. “Het project heeft een nobele doelstelling en de diensten handelden ter goede trouw. Bovendien beogen we ons via de regularisatievergunning in regel te stellen. De vele wandelaars en fietsers kunnen nu zonder risico op valpartijen van het mooie Lennikse landschap richting Tomberg genieten.”

“Nu is het zo dat er in de wetgeving omtrent de stedenbouw een vrijstelling van de vergunningsplicht vervat zit voor het onderhoud van wegen. Onze technische dienst nam impliciet aan dat deze clausule ook hier van toepassing was omdat hier op zich geen vaste verharding werd aangebracht. Bij nazicht van de wetgeving, bleek deze vrijstelling niet te spelen wanneer bepaalde delen van een buurtweg niet verhard waren. Na een klacht, besloten we het zekere voor het onzekere te nemen en alsnog een regularisatievergunning aan te vragen.”