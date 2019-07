Lennikse Feesten stellen programma voor (met onder meer optredens van Nicky Jones en Yves Segers) Michiel Elinckx

25 juli 2019

15u57 0 Lennik Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 augustus vinden de Lennikse Feesten opnieuw plaats.

Eigenlijk begint een deel van de Lennikse Feesten al vroeger. Op zondag 11 augustus organiseert wandelclub De Lennikse Windheren de befaamde Lennikse Feestentochten. Drie dagen later, op woensdag 14 augustus, is er een seniorenfeest in zaal Ons Huis.

Vrijdag en zaterdag

Maar het zwaartepunt ligt natuurlijk in het weekend. Vrijdag is er de elfde editie van de jogging Dwars Door Lennik. Nadien is er ook Lennik Zwingt, met het Ninoofse coverduo Bram & Lennert. Zaterdag wordt op gang getrokken met ‘Picnick onder de Toren’, een fiets- en wandeltocht van KVLV Sint-Kwintens-Lennik. Vanaf 13 uur is er ‘Kind is Koning’, waarbij site WCD Den Bleek en de geboorteboomgaard omgevormd worden tot een kinderparadijs. Om 18 uur is er de retrokoers, om 20 uur Bal Janimal.

Zondag

Zondag is er vanaf 7.30 uur de mountainbiketocht. Om 10 uur verzamelen oldtimers zich tijdens het Prinstreffen. Er is ook de wielerwedstrijd voor junioren én om 15 uur de Vlaamse avond, met optredens van Nicky Jones en Yves Segers. Meer info vind je via de gemeentelijke website.