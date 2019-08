Lennikse Feesten laat gemeentecentrum drie dagen daveren Tom Vierendeels

18 augustus 2019

18u41 0 Lennik Lennik kan opnieuw bekomen na drie dagen feest in het centrum van de gemeente. De Lennikse Feesten boden opnieuw een goed gevuld programma met zowel aandacht voor sport, maar vooral voor het feestelijke.

De Feesten gingen vrijdagavond sportief van start met de loopwedstrijd Dwars door Lennik. In het vetkot aan het Masiusplein vond ‘s avonds met ‘Lennik Zwingt’ de grootste publiekstrekker van het weekend plaats. Aftrappen deed ‘Zonnestraat got talent’, gevolgd door Michel Dumont met nadien Bram & Lennert als hoogtepunt. Het vetkot bleek bij momenten veel te klein. Het feest werd verder gezet door dj Schets. Een retrokoers en een koers voor gentlemen waren op vrijdag de voorbode van een fuif in het vetkot met dj Joost (Zebedeus), Knightriders en dj White. Ook cafés Ferment, De Snelle Duif en Prins hadden hun eigen programma voorbereid waardoor een feestje ontlopen haast niet kon. Het druilerigere weer op zondag bezorgde het Prinstreffen (een oldtimertreffen red.) geen massale opkomst. Het feestweekend werd ‘s avonds afgesloten met een Vlaamse avond met ambiance gebracht door onder meer Nicky Jones, Yves Segers en Die Dumonts.