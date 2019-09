Lennikse brandweermannen serveren spaghetti in Eizeringen Tom Vierendeels

24 september 2019

15u44 1 Lennik De Vriendenkring Brandweer Lennik neemt zaterdag plaats achter het fornuis voor het eerste spaghettifestijn. Het eetfestijn gaat door in Eizeringen. Er zijn ook alternative maaltijden beschikbaar.

De barbecue in de kazerne tijdens de Lennikse Feesten was jarenlang een begrip in de ruime regio, maar zaterdag pakt de Vriendenkring uit met een nieuw concept. De Lennikse brandweermannen en -vrouwen zullen u in zaal Trefpunt St-Jozef vol overtuiging spaghetti’s serveren. Er zullen zowel grote als kleine porties aangeboden worden. Daarnaast plaatst de Vriendenkring ook croque monsieur en veggie spaghetti op de menukaart. Afsluiten kan met een dessert. Iedereen is zaterdag 28 september welkom tussen 11.30 uur en 22 uur in de Carnaalstraat in Eizeringen.

De opbrengst van het spaghettifestijn gaat naar de sociale doelen van de brandweerpost. Vooral het in de bloemetjes zetten van de brandweerlieden of hun familie bij specifieke momenten is de bedoeling. Zo zal een deel bijvoorbeeld gebruikt worden voor het Sint-Barbarafeest, maar ook prijzen bij spelletjes op openbare evenementen kunnen ermee bekostigd worden.