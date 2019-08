Lennikse brandweermannen lopen acht kilometer in interventiekledij om overleden collega’s te eren Tom Vierendeels

18 augustus 2019

15u22 0 Lennik Vier brandweermannen van de post Lennik van de brandweerzone Vlaams-Brabant West hebben in interventiekledij deelgenomen aan de loopwedstrijd ‘Dwars door Lennik’. Ze deden dit in de nasleep van het dodelijke ongeval van hun twee collega’s in Beringen. Het overlijden van Chris en Benni grijpt elke brandweerman- en vrouw enorm aan.

De loopwedstrijd ‘Dwars door Lennik’ kon vrijdagavond opnieuw heel wat sportievelingen aan de start verwelkomen. Om 18.45 uur mochten de allerkleinsten de spits afbijten met een wedstrijd van 400 of 800 meter. Een half uur later maakten de volwassenen hun opwachting voor het lopen van 4,4, 7,8 of 11,2 kilometer. Opmerkelijke deelnemers aan de start op het Masiusplein waren Jonas Tielemans, Tom Maes, Patrick Van Droogenbroeck en Jürgen Bellemans.

Zij liepen de 7,8 kilometer en deden dit in interventiekledij, inclusief helm. “Het was de eerste keer dat we zoiets deden in ons pak”, verklaart adjudant Jürgen Bellemans. “Fysiek was het enorm belastend: zo’n pak laat langs beide kanten geen enkele warmte door. Maar we deden dit uit solidariteit en medeleven met de omgekomen collega’s, hun kazernegenoten en hun geliefden. We wilden in de kijker zetten dat de brandweer één grote familie is. Onze job is mooi, maar niet risicoloos. Zelf ben ik ook met een aantal mensen van onze kazerne naar de begrafenis gegaan, net als honderden anderen. Het besef dat ieder van ons dit kan overkomen en de stilte en het respect dat er aanwezig was raakte ons allemaal diep.”