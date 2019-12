Lennik wil nieuw kunstwerk als landmark zoals de Vlooybergtoren en de doorkijkkerk Tom Vierendeels

20 december 2019

17u32 1 Lennik Lennik gaat tijdens de komende vijf jaar op zoek naar een landmark of kunstwerk om het toerisme in de gemeente een boost te geven. Naast het kasteel van Gaasbeek en het standbeeld Prins op de Markt wil het bestuur nog een extra publiekstrekker. Daarnaast moet er zowel een toeristisch fietsnetwerk als een wandelpad komen. Voor alles samen maakt het bestuur 190.000 euro vrij.

Het bestuur liet zich inspireren door de doorkijkkerk in Borgloon en de Vlooybergtoren in Tielt-Winge, de zwevende trap uit de serie ‘Callboys’. “We zijn fier op het kasteel van Gaasbeek en het bronzen standbeeld ‘Prins, trots van Brabant’ van Koenraad Tinel, maar we willen graag nog een extra landmark of kunstwerk in functie van de toeristische uitstraling”, verklaart burgemeester Irina De Knop (Open Vld). “We gaan daarvoor op zoek gaan naar een kunstenaar die dit op een strategische plaats kan realiseren. Hiervoor is 100.000 euro voorzien in het budget van de meerjarenplanning.”

Fietsnetwerk

Daarnaast wil de gemeente de overige 90.000 euro investeren in een toeristisch fietsnetwerk en wandelpad dat toegankelijk is voor rolstoelen en kinderwagens. Beide acties passen binnen de beleidsdoelstelling ‘Lennik is een landelijke gemeente die onderneemt en bruist met een aangename woonkwaliteit’.