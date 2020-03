Lennik volop op zoek naar vrijwilligers Amber Gys

19 maart 2020

09u51 2 Lennik Lennik wil ook een steentje bijdragen tijdens deze moeilijke omstandigheden en zoekt daarom naar vrijwilligers om een handje te helpen.

“Heb jij hulp nodig of wil jij je buren of mensen uit risicogroepen helpen met boodschappen doen, de hond uitlaten of contact houden om vereenzaming en sociaal isolement tegen te gaan? Registreer je, vul het formulier in en OCMW Lennik contacteert jou. Je gegevens worden enkel voor hulpverlening gebruikt”, laat de gemeente weten.

Ook werd er na overleg tussen Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle en De Ambrassade, ondersteuner van het jeugdwerk in Vlaanderen, beslist om alle jeugdwerkactiviteiten en vakantiekampen in de paasvakantie te annuleren. Daardoor zijn in Lennik de organisaties, ouders en hun kinderen getroffen die een kamp reserveerde bij Ultrasport, Ratjetoe, De Techniekschuur en Sporting Eizeringen. “De minister en het Vlaamse jeugdwerk roepen ouders op om, vanuit solidariteit met jeugdorganisaties, geen of slechts een gedeeltelijke terugbetaling van de inschrijvingsgelden te vragen.”

Al deze maatregelen en eventuele aanpassingen worden op de gemeentelijke website gepubliceerd en permanent geactualiseerd. Hou dus zeker de website in het oog.