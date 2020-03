Lennik stelt alles in het werk om de verspreiding van corona te beperken Amber Gys

12 maart 2020

19u52 5 Lennik De g emeente Lennik volgt de situatie op de voet en sluit zich aan bij de adviezen van de overheid. Naar aanleiding van het overleg van de veiligheidscel van donderdag worden er extra maatregelen genomen.

Het gemeentebestuur dringt erop aan om niet deel te nemen aan activiteiten als je tot een risicogroep behoort. Risicogroepen zijn personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, … “Als gemeentebestuur vinden wij het belangrijk om een voorbeeld voor onze burgers te zijn. Wij hebben de activiteiten op ons grondgebied in kaart gebracht en deze één voor één geëvalueerd”, klinkt het bij de gemeente.

De gemeente beslist preventief om alle alle evenementen -gemeentelijke en van verenigingen- in de gemeente tot en met 11 april op te schorten met onmiddellijke ingang. Deze beslissing is op elk moment onderhevig aan wijzigingen door de gemeente of de hogere overheid. De overheid besliste al om geen extern bezoek meer toe te staan in woonzorgcentra. Het gemeentebestuur vanLennik voegt hierbij de extra maatregel in dat activiteiten met externen in WCD Den Bleek niet langer mogen plaatsvinden. Ook de cafétaria van WCD Den Bleek is vanaf nu tot en met 11 april gesloten voor extern publiek.

Algemene info en veelgestelde vragen kan je terugvinden op www.info-coronavirus.be.

Heb je andere vragen rond corona? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.