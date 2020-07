Lennik schenkt 3.000 euro aan Rode Kruisafdeling Lennik-Gooik nadat stickeractie in het water valt Amber Gys

10 juli 2020

10u19 0 Lennik De gemeente Lennik schenkt 3.000 euro aan de Rode Kruisafdeling Lennik-Gooik om hen een duwtje in de rug te geven.

Voor het eerst in 60 jaar kon de stickeractie van het Rode Kruis niet doorgaan zoals gepland, wat voor een financiële kater binnen de afdeling zorgde. In de Rode Kruisafdeling Lennik-Gooik zou de opbrengst gediend hebben voor de aankoop van een nieuwe baby-reanimatiepop, nieuw lesmateriaal en van nieuw materiaal voor de uitleendienst voor medische hulpmiddelen. “Om onze Rode Kruisafdeling een warm hart onder de riem te steken, doneren we 3.000 euro”, zegt burgemeester Irina De Knop (Open VLD). “Met deze donatie willen we de vrijwilligers ook bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis.” Daarnaast hielpen de vrijwilligers samen met de brandweer bij het inrichten van het consultatiepunt en hun daar ook te begeleiden. Verder verdeelden de vrijwilligers van Lennik-Gooik de mondmaskers voor mindervaliden die thuis verzorging krijgen.