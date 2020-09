Lennik organiseert een infosessie Nederlandse taallessen in de Dekenij Amber Gys

17 september 2020

12u55 0 Lennik Op maandag 21 september organiseert het OCMW tussen 15 en 20 uur een infosessie Nederlandse taallessen in de Dekenij. De infosessie verloopt volledig op afspraak.

De aanwezige medewerkers van Centra Volwassenonderwijs (GLTT), Basiseducatie (CBE) en agentschap Integratie en Inburgering (Agii) nemen een taaltest af en schrijven je daaropvolgend onmiddellijk in indien je dat wilt. Op die manier wordt de drempel tot inschrijving zo laag mogelijk gehouden.

De medewerkers bekijken vervolgens samen met de cursist wanneer deze les kan volgen. Dit kan zowel tijdens de dag, avond of in het weekend en varieert tussen 1 dag tot 4 dagen per week. Gezien de corona maatregelen moet je vooraf inschrijven. Een afspraak maken kan via 02/532.41.45 of via info@ocmw.lennik.be.