Lennik mag trots zijn: Sir Kwinten blijft zichzelf overstijgen en haalt nu ook Michelinster: “Maar een ster mag geen drempel zijn voor de mensen. We blijven toegankelijk” Tom Vierendeels

18 november 2019

18u28 0 Lennik Voor het eerst haalt restaurant Sir Kwinten een prestigieuze Michelinster binnen. Een mooie bekroning voor het werk dat het team aan de Markt levert. Eerder deze maand scoorde de zaak ook al uitmuntend bij Gault&Millau. “Maar geen nood: we blijven dezelfde kwaliteit leveren aan dezelfde prijzen”, laat chef-kok Glenn Verhasselt weten. “Een prijsverhoging is niet automatisch gekoppeld aan het halen van een ster.”

Het restaurant Sir Kwinten van de familie Dehandschutter is al veertien jaar aan de Markt gelegen en jaar na jaar blijft de zaak zichzelf overstijgen. Toch gaat het dit najaar enorm hard voor het team. Maandag mocht het restaurant voor het eerst een Michelinster in ontvangst nemen. Chef-kok Glenn Verhasselt werkt intussen al zes jaar samen met sommelier Yanick Dehandschutter. “De ster is een erkenning voor al het werk”, knikt Verhasselt. “Al een paar jaar zijn we kritisch voor onszelf, maar een ster halen hadden we totaal niet verwacht. We hoorden van klanten wel dat we een ster verdienden, maar over jezelf kan je dat moeilijk zeggen. Michelin is iets heel mysterieus: veel is er niet over geweten zodat je ook niet kan inschatten op welke manier zij denken. Het moet gewoon lekker en origineel zijn.”

Samenspel wijn en spijs

De magie die Glenn en Yanick als chef-kok en sommelier creëeren viel ook Michelin op. “Het boeiende samenspel van wijn en spijs is het sterke punt van Sir Kwinten, net zoals bij Ogst in Hasselt”, luidt het in een persbericht. “Zij weten de finesse van hun eigentijdse pareltjes perfect te laten balanceren met de topwijnen die de wijnexperts uitzoeken.” Daar gaan beide mannen ook volledig voor. “Dat is ons doel: leuke combinaties op vlak van eten en wijn bekomen”, knikt Glenn, die studeerde aan Hotelschool Ter Duinen en zijn werkervaring bij ‘t Stoveke in Strombeek-Bever opdeed. “Het is mooi dat beide zaken op hetzelfde niveau zitten.”

Prijsbeesten

Eerder deze maand was Sir Kwinten met een 16/20 ‘New on the top’ bij Gault&Millau en werd Verhasselt ‘Jonge Topchef van Vlaanderen 2020'. Yanick haalde de afgelopen jaren als sommelier ook vrijwel elke titel die er te winnen valt. En Jeffrey Vermassen, lid van het team in de keuken, is een van de vijf finalisten om Viskok van het Jaar 2020 te worden. Maar dat is geen reden om het concept volledig om te slaan. “Een ster mag geen drempel zijn voor de mensen”, weet de chef-kok. “We blijven toegankelijk voor iedereen – dat moet. We blijven op hetzelfde niveau koken en de prijzen verhogen is ook helemaal de bedoeling niet. De verhouding prijs-kwaliteit blijft enorm belangrijk voor ons. We koken ook niet voor Michelin, maar voor onze gasten.”

Jong team

Hoe je een sterrenzaak wordt? “We zitten gewoon regelmatig samen met ons jonge team waarbij we ideeën uitwisselen”, klinkt het. “Het is de bedoeling dat we de lat altijd wat hoger leggen en altijd vooruit denkent. Het team blijft ook gemotiveerd. Een signatuurgerecht van ons? We hebben er een paar, maar de bereiding met kreeft waarmee ik ‘Eerste Kok van België 2016' van Club Prosper Montagné werd is eentje die eruit springt.”

Viskok van het Jaar 2020?

Het valt nog af te wachten, maar met Jeffrey Vermassen kan maandag nog een extra titel binnengehaald worden. Hij is een van de vier leden van het keukenteam. “En hij is vooral met de patisserie en de koude voorgerechten bezig, al werken we allemaal voor alles samen”, weet de chef-kok. “Dat hij een van de vijf finalisten is, is al mooi. Zeker de wedstrijdervaring is mooi meegenomen.”