Lennik krijgt fietsstratenroute naar scholen: "Veilige schoolomgevingen zijn prioriteit” Gemeenteraad keurt invoering van vijf fietsstraten goed Michiel Elinckx

21 juni 2019

17u06 2 Lennik Tegen 1 september zal de gemeente Lennik vijf fietsstraten rijker zijn. Dat besluit keurde de gemeenteraad donderdagavond goed. De fietsstraten vormen een veilige route naar de omliggende scholen ‘t Rakkertje en Sint-Godelieve Instituut.

In een fietsstraat krijgen fietsers altijd voorrang op auto’s. Voertuigen mogen fietsers bijvoorbeeld niet inhalen. Daarnaast is het telkens een zone 30, waardoor de veiligheid van de fietsers gewaarborgd blijft. De gemeente Lennik komt met een nieuwe initiatief op de proppen: een fietsstratenroute. Tegen 1 september worden de - Kamstraat, Molenstraat, OudeGeraardsbergsestraat, Sint-Barbarastraat en gedeelte van Oude Brusselsestraat allemaal een fietsstraat. “De veiligheid van de kinderen rond schoolomgevingen staat hoog op onze lijst”, zegt mobiliteitsschepen Yves De Muylder (CD&V). “Daarom tekenden we die route uit. In totaal is het traject ongeveer 2 kilometer lang. Het leidt onder meer naar de scholen ‘t Rakkertje en het Sint-Godelieve Instituut.”

Verharding buurtweg

De gemeenteraad keurde het voorstel van het college goed. Hierdoor kunnen de plannen spoedig uitgevoerd worden. “Tegen het begin van volgend schooljaar moet alles in orde zijn”, aldus De Muylder. “Daarnaast zal er nog een zesde fietsstraat komen. We zijn bezig om een buurtweg tussen de Tombergstraat en Driekruisenstraat te verharden. Als die weg er komt, zal het ook een fietsstraat worden. Leerlingen die vanuit de rand van Lennik naar de scholen komen, kunnen die fietsroutes makkelijk nemen. We willen de mensen een alternatief geven voor de wagen.”

Controles

Dat een fietsstraat aangelegd wordt, is geen uitzonderlijk voorval. Onder meer in Dilbeek en Halle bestaan er al fietsstraten. Aan het Sint-Godelieve Instituut werd eerder al een schoolstraat gemaakt. De omgeving rond de school wordt dan aan het begin en het einde van de schooldag volledig afgesloten. “Een fietsstratenroute is iets nieuws”, vindt De Muylder. “We waren al een pionier op vlak van schoolstraten en nu dus ook voor de fietsstraten. De politie zal natuurlijk controles uitvoeren, maar als blijkt dat auto’s de regels aan hun laars lappen, zullen er extra controles zijn. Maar dat is voor een verdere evaluatie, wanneer het project al enkele maanden loopt.”

Herinrichting Schapenstraat

De fietsstraten zullen aangeduid worden met een verkeersbord en mogelijk met grondmarkeringen. Het project is echter niet het enige initiatief van het gemeentebestuur. “Bij de herinrichting van de Schapenstraat krijgen de omliggende scholen ook inspraak. Zo kunnen we perfect inspelen op hun noden. Tot slot willen we de scholen in het centrum niet vergeten. Ook daar zullen we bekijken hoe we zwakke weggebruikers op een veilige manier uit de schoolomgeving krijgen. Of daar ook fietsstraten komen, weten we nog niet. We zijn volop bezig met de opmaak van de plannen.”