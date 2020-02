Lennik haalt de startplaats van De Brabantse Pijl voor vrouwen binnen Amber Gys

19 februari 2020

16u08 0 Lennik Op 15 april wacht de Elite Vrouwen een compleet vernieuwd parcours tijdens De Brabantse Pijl. Hun start én aankomst verhuizen naar Lennik en Overijse. Voor het eerst in de geschiedenis van De Brabantse Pijl zullen zowel mannen als vrouwen om de zege strijden op het lokale parcours in de Druivenstreek met finish op de Brusselsesteenweg.

De Brabantse Pijl voor vrouwen krijgt dit seizoen een stevige facelift. De start verhuist naar Lennik, waar de wedstrijd om 10.50 uur op gang wordt geschoten. Van daaruit trekken de vrouwen onmiddellijk naar Beersel, waar al na 10 kilometer de eerste hellingen en één lokale ronde wachten. Net als bij de mannen ligt het eerste zwaartepunt van de wedstrijd op het trio Bruine Put, Menisberg en Lotsestraat.

20 hellingen

Op het parcours van 122 km volgen de beklimmingen elkaar snel op. Met 20 hellingen onderweg, in vergelijking met 6 vorig jaar, kunnen de klimsters in het peloton zich helemaal laten gaan. De vrouwen krijgen ook in de finale een bijzonder selectief parcours voorgeschoteld. Via de Hertstraat, Holstheide en Schavei rijden ze naar een eerste passage aan de finish. Daarna wachten nog twee lokale ronden in Overijse, gekleurd door de beklimmingen van de Hagaard, Hertstraat, Holstheide en Schavei. Door wegenwerken werd de IJskelderlaan in de lokale ronde geschrapt en werd er een nieuwe uitdaging gevonden in de Moskesstraat. De vrouwen zullen deze pittige kasseihelling, een halve kilometer lang en met een maximaal stijgingspercentage tot 17%, enkel in hun laatste lokale ronde aandoen. Op 11 kilometer van de streep kan de Moskesstraat wel eens een beslissende rol spelen.

Na de laatste passages op de Holstheide en Schavei zullen we uiteindelijk weten wie deze nieuwe en uitdagende editie van De Brabantse Pijl op haar naam mag schrijven.