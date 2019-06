Leerlingen GO! maken hippe zitbank van omgevallen boom (en plaatsen ze aan sporthal Jo Baetens) Michiel Elinckx

18 juni 2019

16u18 0 Lennik Wie wil genieten van de site rond sporthal Jo Baetens, kan vanaf nu verpozen aan een bijzonder bankje. Leerlingen van het GO! secundair onderwijs bouwden een boom om tot een hippe zitbank.

Het project kadert in Up.Lab, een initiatief waarbij de regio’s Pajottenland en Zennevallei op zoek gingen naar creatieve jongeren uit de streek. De leerlingen van GO!, richting houtbewerking, stapten in het project mee. “De gemeente Lennik leverde een omgevallen boom”, vertelt meester Wouter Defrancq. “Op 2 maanden tijd hebben onze leerlingen die boom omgevormd tot een zitbankje. Bijna dagelijks waren ze in de weer met het project.”

Goed voor milieu

Het bankje wordt geplaatst aan de vernieuwde tennisterreinen, vlakbij sporthal Jo Baetens. “Kinderen kunnen op de bank even verpozen, of spelletjes spelen door erover te springen”, vertelt Defrancq. “Alles is mogelijk met ons werk. Het is ook goed voor het milieu, want de omgevallen boom kon even goed als brandhout gebruikt worden. Nu krijgt het een tweede, duurzaam leven.”