Leerlingen De Kleine Prins versieren afvalcontainer om waardering voor ophalers uit te drukken Tom Vierendeels

19 november 2019

16u33 1 Lennik De ophalers die de afvalcontainers bij de Gemeentelijke Vrije Basisschool De Kleine Prins komen legen staan voor een leuke verrassing. In het kader van de ‘Week van de Afvalophaler’ versierden de leerlingen de containers en lieten ze ook een fijne verrassing achter.

“Tijdens de ‘Week van de Afvalophaler’ willen we onze grote dankbaarheid uiten”, zegt directeur Els D’hoe. “In onze school hechten we belang aan ieders talent en aan elkaars welbevinden door iedereen zichzelf te laten zijn. Samen zoeken we hoe we in gemeenschap kunnen groeien om respectvol met elkaar om te gaan. Daarom vinden we het ook heel belangrijk om elke job naar waarde te schatten.”

De leerlingen versierden daarom de vuilniscontainers. “Recht vanuit ons hart, want deze mensen hun taak is voor ons ontzettend waardevol en onmisbaar”, besluit D’hoe. “We plaatsen ook een kleine attentie als dank.”