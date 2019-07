Landbouwers plaatsen Merckxiaans kunststukje langs Brusselsestraat: "Hopelijk komt Eddy hier een pintje drinken” Michiel Elinckx

04 juli 2019

17u17 0 Lennik Wie langs de Brusselsestraat rijdt, kan er niets naast kijken. Drie levensgrote hooibalen, met truitjes van Eddy Merckx. Landbouwers Daniel Schoukens, Joris Van der Leenen en Steven Pierreux hopen zaterdag, tijdens de doortocht van het Tourpeloton, in beeld te komen.

Drie weken lang werkten de landbouwers aan het kunststukje. Maar het resultaat mag gezien worden: drie levensgrote hooibalen, die de truitjes van Eddy Merckx aan hebben. Van de oranje kleuren van het legendarische Molteni tot het rood-wit van Faema. “Het begon als een zot idee op café”, vertelt initiatiefnemer Daniel Schoukens. “Uiteindelijk ontworpen we met twintig vrienden de hooibalen. Het Tourpeloton passeert niet iedere dag langs jouw voordeur.”

Extra inspanning

Daniel is een grote fan van Eddy Merckx. Aangezien de Ronde van Frankrijk in het teken staat van de vijftigste verjaardag van de eerste Tour-overwinning van de Kannibaal, wil Daniel zijn idool bedanken. “Voor Eddy doen we graag een extra inspanning”, vertelt Daniel. “Als hij passeert, mag hij altijd eens binnen springen voor een pintje. Hij is dé grootste wielrenner aller tijden.” Naast de hooibalen tekenden de landbouwers een meterslange fiets uit. Slechts een doel: op televisie komen. “Dat is een beetje volgens de traditie van de Tour. Het is spijtig dat niemand anders op het parcours dit initiatief overneemt. De televisiehelikopter zal dit zeker opmerken en waarschijnlijk in beeld nemen. Een fantastische ode aan Merckx, maar ook reclame voor de gemeente Lennik.”

Extra borden

Het werk is echter nog niet af. Donderdagavond werken de drie kameraden door om de volledige constructie af te krijgen. Er worden onder meer nog meer borden geplaatst, met daarop bedankwoorden voor Merckx. Wie de koers wil volgen aan de hooibalen, hoeft niets te missen. Zaterdag doet Daniel zijn loods open vanaf 8 uur ‘s ochtends. Hij plaatst eveneens een groot scherm, zodat iedereen na de doorkomst van de renners de koers kan volgen.