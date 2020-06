Landbouwbedrijven als oplossing voor zomerkampen, familie Lemaire-Taelemans geeft het goede voorbeeld: “Jeugd moet de kans krijgen om veilig op kamp te gaan” Amber Gys

02 juni 2020

14u18 0 Lennik Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) werkt samen met De Boerenbond en de jeugdvereniging KLJ om de jeugd toch veilig op zomerkamp te kunnen sturen. Er wordt daarom ook een warme oproep gelanceerd naar de land- en tuinbouwers om hun velden of hangars open te stellen voor een zomerkamp. De familie Lemaire-Taelemans uit Lennik gaf alvast het goede voorbeeld. “Wij willen graag de jeugd de kans geven om opnieuw met hun vrienden buiten te kunnen komen”, zegt Katleen Taelemans, bedrijfsleider van Hoeve Lemaire.

Afgelopen week kregen de jeugdverenigingen eindelijk goed nieuws in verband met hun zomerkampen. Die mogen doorgaan, maar krijgen wel strenge voorwaarden opgelegd. Zo zijn buitenlandse kampen nog steeds uit den boze waardoor de jeugdverenigingen een oplossing moeten zoeken. De Vlaamse overheid zocht daarom samen met de Boerenbond en jeugdvereniging KLJ naar een oplossing bij land- en tuinbouwers. Aan hen wordt daarom dan ook gevraagd om de hangars of velden open te stellen voor die kampen.

Guido Lemaire en Katleen Taelemans zijn de bedrijfsleiders van Hoeve Lemaire in Lennik. Zij gaven alvast het goede voorbeeld door hun locatie open te stellen voor zo'n kampen, en daar hebben ze een goede reden voor. “Het is voor ons volledig nieuw waardoor we wel nog wat moeten leren”, vertelt Guido. “Ze hebben ons gevraagd om een terrein, water en elektriciteit te voorzien. Dat is voorlopig voldoende. Als wij kunnen dienen als kampplaats, zullen we met de vereniging nog verdere afspraken maken en bekijken waar zij nog nood aan hebben.”

Unieke belevenis

Kathleen en Guido hebben zelf vier kinderen die in een jeugdbeweging zitten, waardoor de beslissing snel werd gemaakt. “Een zomerkamp is een onschatbare meerwaarde voor al die jongeren”, vult Katleen aan. “De jeugd heeft al zo lang geen ademruimte meer gehad waardoor we ze toch wel de kans willen geven om dat opnieuw te krijgen deze zomer.” De kampen mogen doorgaan met een maximum van vijftig personen per bubbel. “We zullen afwachten of er een vraag komt en dan zullen we alles pas verder kunnen uitwerken.”

Ook Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) is tevreden dat landbouwbedrijven zich hiervoor open willen stellen. “Het doet me enorm goed dat we kunnen rekenen op de steun van onze Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. De jeugdkampen kunnen doorgaan, maar wel onder bijzondere omstandigheden. Het is prachtig dat de jeugd op plaatsen zoals hier in Lennik met open armen wordt ontvangen zodat ze hun zomervakantie hier kunnen doorbrengen.”

SOS Zomerkampen

Alle tuin- of landbouwers kunnen zich inschrijven om eventueel een zomerkamp te ontvangen. Men kan zich aanmelden op SOS Zomerkampen zodat de jeugdbewegingen op zoek kunnen gaan naar een terrein. Op de website worden enkele vragen gesteld op te bekijken aan welke voorzieningen kan worden voldaan. Minister Dalle is zelf niet bang om zijn eigen kinderen tijdens deze coronaperiode op kamp te sturen. “Mijn eigen zoon zal deze zomer op kamp vertrekken. Het is een heel veilig manier om op vakantie te gaan omdat dit uiteraard in open lucht kan gebeuren.”