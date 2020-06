Laatste kans om het Kasteel van Gaasbeek te bezoeken voordat grote renovatie van start gaat Amber Gys

03 juni 2020

17u19 1 Lennik Het Kasteel van Gaasbeek sluit dit najaar zijn deuren voor alle bezoekers wegens restauratiewerken. De laatste kans om het originele stuk erfgoed eens te bezichtigen, althans tot 2023. Bezoekers moeten wel op voorhand reserveren.

Dat er een grote restauratie op het programma stond, was al even bekend. Dit najaar is het dan zo ver en zal het kasteel tot 2023 de deuren gesloten houden. Het is dus een van de laatste keren dat je het kasteel in de originele staat kan bezichtigen. Voor de gelegenheid werkten de verantwoordelijken een ‘Wunderkammer Wandeling’ uit. “Een tocht die bezoekers aan de hand van een bezoekersgids meevoert doorheen de gangen en kamers van het kasteel en laat stilstaan bij twaalf uitgelichte stukken uit de eigen collectie”, klinkt het.

Uiteraard moeten nog steeds de coronamaatregelen goed worden opgevolgd. Zo is op voorhand reserveren verplicht en werd er een eenrichtingsparcours doorheen het kasteel aangelegd. Door de omstandigheden blijven het kasteel en de Museumtuin op maandag en dinsdag gesloten. Dit geeft de verantwoordelijken ruim de tijd om het kasteel te poetsen en te ontsmetten. Van woensdag tot zondag is het kasteel wél open alle bezoekers. Reserveren kan via 02 531 01 30 of bezoek.gaasbeek@vlaanderen.be.