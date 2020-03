L&S Vastgoed steunt Stichting Dogs by Merlyn

Amber Gys

03 maart 2020

16u36 0 Lennik Op zondag 8 maart organiseert L&S vastgoed uit Lennik een pannenkoekenbak en streekbierendegustatie in hun kantoren om “Dogs by Merlyn” te steunen.

Het vastgoedkantoor steunt elk jaar een goed doel, dit jaar is het de beurt aan Dogs Bij Merlyn. “Merlyn is een jonge vrouw die op haar 29ste alles heeft achtergelaten om te zorgen voor en te leven tussen de straathonden in Roemenië. Om Merlyn en haar honden te helpen, maar ook uit respect, heeft L&S Vastgoed de handen in elkaar geslagen voor een grote pannenkoekenbak”, vertelt Patricia Simillon

Niet enkel zullen ze pannenkoeken bakken in hun kantoren (Ninoofsesteenweg 84 in Lennik), maar ze doen ook een inzamelactie voor honden- en kattenspullen. Er wordt vooral gezocht naar hondenvoer, speelgoed en hondenmanden. “De spullen (nieuw of tweedehands) kunnen ten laatste 31 maart afgeleverd worden in onze kantoren. Begin april reizen wij naar Roemenië om de opbrengst en de ingezamelde spullen af te leveren en er een handje toe te steken”, vult Patrcia aan.

Meer info vindt je op de website van L&S vastgoed of op de Facebookpagina van “Dogs by Merlyn”.