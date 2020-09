Klimaatmobiel houdt volledige maand september halt in Lennik Amber Gys

03 september 2020

16u55 1 Lennik De Klimaatmobiel is nog eens op reis en houdt de hele maand september halt in Lennik. In de klimaatmobiel bieden ze je een antwoord op alle vragen rond klimaatvriendelijk wonen, bouwen én BENOveren (beter renoveren).

De Klimaatmobiel staat van 1 tot 30 september op de markt van Lennik en is elke woensdagnamiddag geopend van 14 tot 18 uur. Gezien de coronamaatregelen maak je best een afspraak via benoveren@klimaatpunt.be of 0468 19 07 74.

Alle inwoners van Lennik krijgen de kans om mee in te stappen in een BENOvatietraject. Zo’n BENOvatietraject bestaat uit een doorlichting van je woning, een individueel besparingsplan, een berekening van de beste ingrepen rond isolatie, verwarming en zonne-energie, begeleiding bij de uitvoering van deze ingrepen via lokale aannemers en hulp bij het aanvragen van de premies en renovatieleningen via lokale woonconsulenten.

Dankzij tussenkomst van de gemeente Lennik, de provincie Vlaams-Brabant en de netbeheerder kost deze begeleiding voor inwoners van Lennik 150 euro in plaats van 350 euro. De gemeente neemt 200 euro van deze begeleiding op zich. Indien u één van de geadviseerde energetische benovatiewerken uitvoert wordt er nog eens 100 euro terugbetaald door Fluvius.