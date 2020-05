Klas in quarantaine geplaatst na coronabesmetting bij één van de leerlingen, school blijft wel open: “Deze beslissing is in lijn met het draaiboek”

Lennik

In het Sint-Godelieve-Instituut in Lennik werd een klas van veertien leerlingen in quarantaine geplaatst nadat één van hen positief testte op het coronavirus. De volledige school blijft wel open. Afgelopen week kreeg een school in Mechelen nog te maken met stevige commentaren nadat ze hun school na eenzelfde voorval hadden gesloten. “Je kan niet voor elk kindje dat koorts maakt de hele school sluiten”, reageerde viroloog Marc Van Ranst eerder op het voorval.