Kinderen van basisschool ‘t Rakkertje ‘strappen’ naar school Amber Gys

18 september 2020

14u37 0 Lennik In verschillende scholen in Vlaanderen vond vrijdag de jaarlijkse Strapdag plaats. Het is een initiatief waarbij de scholen extra aandacht vragen voor stappers en trappers in de omgeving van de school. Bij basisschool ‘t Rakkertje in Lennik kwam zo’n 90 (!) procent van de kinderen die dag met de fiets.

Dit schooljaar ziet de Strapdag er wel een beetje anders uit door het coronavirus. “De wandelpool van aan de kerk van Eizeringen kan jammer genoeg niet meer doorgaan omdat er zich anders te veel ouders bij elkaar gaan begeven”, zegt David Minner, directeur van ‘t Rakkertje in Lennik. “Van alle 170 kinderen op onze school, is al zeker 90 procent met de fiets naar hier gekomen.” Net voor de school begon, kreeg elke fiets na controle een kaartje met wat in orde was en eventuele aandachtspunten, die controle werd door de lokale politie uitgevoerd. Wanneer de schooldag van start gaat, vertrekt de ‘fietspool’ met de fietsers van het vierde, vijfde en zesde leerjaar richting de tweede vestiging van ‘t Rakkertje in Lennik. Al de kinderen werden begeleid door leerkrachten en ouders. Op het einde van de schooldag keerde de fietspool terug van Lennik naar Eizeringen.