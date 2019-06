Kinderen doen zegje over nieuwe speelbos aan sporthal Jo Baetens Michiel Elinckx

19 juni 2019

17u36 2 Lennik De gemeente Lennik heeft deze namiddag een speciaal inspraakmoment georganiseerd. Kinderen werden uitgenodigd om hun idee te geven over het nieuwe speelbos achter de site van Jo Baetens.

Lennik heeft met de steun van het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Overheid 2 terreinen aan sporthal Jo Baetens aangekocht om de komende jaren in te richten als speelbos. Begin mei werd een eerste inspraakmoment gehouden met de inwoners, maar nu volgde een tweede... met kinderen. “Het speelbos is natuurlijk voor hen bedoeld”, vertelt milieuschepen Hendrik Schoukens (Groen). “Daarom willen we even polsen naar hun ideeën. Er is een waaier aan mogelijkheden om het bos om te vormen. De kinderen hebben natuurlijk een beslissende stem.”

Midden september

De plannen voor de herinrichting van het speelbos moeten tegen midden september klaar zijn. Dan moet Natuur en Bos zijn toestemming geven. Daarna kan de herinrichting van start gaan.