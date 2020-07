Kinderen bouwen hun eigen rijdende Wall-E robot tijdens zomerkamp Techniekschuur Amber Gys

14 juli 2020

13u09 0 Lennik Tijdens het eerste zomerkamp van de Techniekschuur in Lennik hebben 19 enthousiaste kinderen hun eigen rijdende Wall-E robot gebouwd.

De kinderen tekenden de onderdelen op de computer, sneden de stukken uit met de lasersnijder, soldeerden de elektronica en maakten echte computerprogramma’s. Jongens én meisjes hebben een week lang onder begeleiding een grondige introductie gehad in techniek. Dit was het eerste kamp dat terug kon doorgaan in de Techniekschuur na de lockdown, met uiteraard de nodige veiligheidsmaatregelen. “Niettegenstaande hebben de kinderen een heel leuke eerste week vakantie achter de rug”, klinkt het bij Ronald Van Ham. “Velen gaan zeker nog terugkomen op een dinsdag om hun robot verder uit te breiden in de Open Schuuravond. Elke dinsdagavond vanaf 19 uur is iedereen welkom om defecte toestellen te komen herstellen of aan technische projecten te werken in de Techniekschuur Lennik.”