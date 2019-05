Kasteeldomein van Gaasbeek krijgt eigen wijn: Natuur en Bos gaat samenwerking aan met Pajotse wijnbouwers Tegen 2021 moet eerste wijn op fles gaan Michiel Elinckx

21 mei 2019

14u34 0 Lennik Natuur en Bos gaat een unieke samenwerking aan voor het beheer van de wijngaard op de heuvelflank aan het Kasteel van Gaasbeek. De eerste wijnen gaan ten vroegste in 2021 op de fles.

De wijngaard op de heuvelflank van het Kasteel van Gaasbeek ligt er wat verlaten bij. Daar komt binnenkort verandering in. Natuur en Bos sloot een samenwerking af met Wijndomein Dappersveld-Woestijn uit Elingen en Gooik. De komende 25 jaar zullen wijnmakers Eric Geyssens en Sam Dehandschutter de wijngaard beheren.

Pajottenland wordt wijnstreek

In 2013 startten Geyssens en Dehandschutter met hun eigen wijngaarden. Door de klimaatopwarming wordt het Pajottenland een ideale streek voor wijnbouw. Een Pajotse wijn is geen utopie meer: de glooiende heuvels vormen het ideale decor, in combinatie met warme zomers. Dat de wijnboeren nu naar het Kasteel van Gaasbeek trekken, is een verrassing. “We willen de wijngaard aan het kasteel in ere herstellen door er natuurlijk gemaakte en mousserende wijnen te produceren”, zegt Dehandschutter. “Een mooie uitdaging, want de aangelegde terrassen bevinden zich in slechte staat en ook de planten werden er al enkele jaren niet meer optimaal onderhouden. De wijngaard had dan ook vooral een sierfunctie en werd niet onderhouden met het oog op een goede en duurzame productie.”

Met respect voor de natuur

Net als de andere wijngaarden van de Pajotse wijnboeren zal ook deze wijngaard zo natuurlijk mogelijk beheerd worden zonder herbiciden, pesticiden of insecticiden. “Dat zal een gezond en ecologisch biotoop creëren voor insecten, andere dieren en planten”, zegt Geyssens. “Dat komt natuurlijk ook de natuur, de druivenstokken en uiteindelijk ook ten goede.”

Grote historische waarde

Bij Natuur en Bos zijn ze opgetogen over het nieuwe project. Naast het Kasteel van Gaasbeek en zijn uitzonderlijk domein is er nu een nieuwe toeristische aantrekkingspool. “Bij het Kasteel van Gaasbeek hoort al eeuwenlang een wijngaard met een grote historische waarde”, zegt Wim De Maeyer, regiobeheerder van Natuur en Bos. “Het onderhoud van de wijngaard is zeer specifiek en arbeidsintensief. Daarom sloten we een samenwerkingsovereenkomst af met de wijngaarden Dappersveld-Woestijn. We hebben er alle vertrouwen in dat zij de wijngaard degelijk gaan beheren, met verstand van zaken en ecologisch verantwoord. Zo kunnen zowel parkbezoekers als wijnliefhebbers ten volle genieten. We kijken al uit naar de eerste toost.” Tegen 2021 moet de eerste oogst er zijn. Waarschijnlijk zal het een exclusieve wijn worden, aangezien de wijngaard geen grote oppervlakte heeft. Voor Gaasbeek is dit wel een primeur: het wordt de eerst Gaasbeekse wijn die op de markt komt.