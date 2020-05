Kasteel van Gaasbeek opnieuw open voor bezoekers Amber Gys

21 mei 2020

11u30 0 Lennik De poorten van het kasteel van Gaasbeek zwaaien opnieuw open. Er wordt steeds rekening gehouden met de opgelegde voorzorgsmaatregelen om het bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Eind augustus sluit het kasteel van Gaasbeek de deuren voor een stevige restauratie. Hierdoor zullen ze pas in 2023 kunnen heropenen. Hoog tijd dus om dit uitzonderlijk stuk erfgoed een laatste bezoekje te brengen. Het bezoek zal er echter anders uitzien dan in normale omstandigheden. Zo is het kasteel enkel open van woensdag tot zondag van 10 tot 18 uur en op feestdagen. Ook de museumtuin staat opnieuw open voor bezoekers. Voor beide bezoeken is het verplicht om te reserveren op 02/531.01.30 of via bezoek.gaasbeek@vlaanderen.be.

Eerder deze maand kon het kasteel via een veiling een paneel van de Antwerpse schilder Eugène Siberdt aankopen. Hij schilderde echter ook een aantal werken die geïnspireerd werden door Goethes ‘Faust’, en het door het kasteel aangekochte paneel hoort bij die categorie.Deze nieuwe aanwinst kreeg een voorlopige plaats in de fruitkamer van het kasteel, in het gezelschap van twee andere door Goethe geïnspireerde werken. Kom dus zeker eens een kijkje nemen!