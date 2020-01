Kasteel van Gaasbeek opent laatste keer voor restauratie start, Museumtuin blikt terug op absoluut recordjaar Tom Vierendeels

21 januari 2020

15u42 0 Lennik Op het kasteeldomein van Gaasbeek is de tweede fase van het masterplan aan de gang. Momenteel worden de Sint-Gertrudiskapel en de neoklassieke triomfboog aangepakt. De oplevering is dit najaar voorzien. Het kasteel zelf zal op 31 augustus de deuren voor meer dan twee jaar sluiten. Het park en de museumtuin, dat een absoluut recordjaar achter de rug heeft, blijven geopend. Wie het kasteel nog eens wil zien in de vorm zoals het in 1924 opende als museum heeft nog de kans tussen 1 april en 30 augustus.

Intussen loopt de renovatie van andere gebouwen gewoon door. Zo staan de Sint-Gertrudiskapel uit 1625 en de neoklassieke triomfboog uit 1805 volledig in de steigers. De restauratie van het Barokpaviljoen werd onlangs al afgerond. De kapel zal bovendien gebruikt kunnen worden voor intieme concerten en huwelijksvieringen. De oplevering van de werken van deze twee bouwwerken is voorzien voor het najaar.

25.000 bezoekers

Tijdens alle werken blijven het park rond het kasteel en de Museumtuin gewoon geopend. Die laatste is sinds 2017 voor bezoekers geopend van mei tot oktober. Vorig jaar werden liefst 24.789 tickets voor de museumtuin verkocht. Ter vergelijking: in 2017 en 2018 ging het respectievelijk om 9.696 en 9.053 verkochte tickets. Volgens Natuur & Bos valt het succes toe te schrijven aan de expo ‘Feast of Fools’ die in het kader van het Bruegeljaar samen met het Kasteel van Gaasbeek georganiseerd werd en andere evenementen zoals bijvoorbeeld de Venetiaanse optocht in augustus.