Kamstraat tijdelijk afgesloten door dieselspoor van 200 meter Michiel Elinckx

10 september 2019

15u40 1 Lennik Vanaf woensdag 11 september zal de Kamstraat tijdelijk afgesloten worden als gevolg van verloren diesel op weg.

Een vrachtwagen heeft diesel verloren over een afstand van 200 meter in de Kamstraat. Om de verspreiding in de bodem en geuroverlast tegen te gaan wordt op woensdag 11 september in de voormiddag de toplaag afgeschraapt. In de daarop volgende dagen zal doorgaand verkeer in de straat moeilijk zijn omwille van bermwerken. Het Lennikse gemeentebestuur roept op om de komende dagen de Kamstraat zoveel mogelijk te vermijden.