Judoclub Lennik haalt podiumplaats op zowel Vlaamse als Belgische Kampioenschappen Amber Gys

18 februari 2020

14u59 0 Lennik In januari bracht de judojeugd uit Lennik zes provinciale titels mee naar huis. Op die provinciale kampioenschappen sprongen vooral de meisjes er bovenuit. Sofie Van de Putte is al jaren vaste klant voor een podiumplaats, voor de Vlaamse kampioenschappen was het vooral uitkijken naar Amy Renders. Bij de jongens werd Anton Van Zeebroeck naar voren geschoven voor de Vlaamse kampioenschappen.

Sofie Van de Putte (17) legde op de regionale kampioenschappen perfect parcours af op weg naar de finale. Ze won haar eerste drie wedstrijden maar verloor de finale tegen de Vlaams kampioene van vorig jaar, wat Sofie uit Lennik zilver opleverde. Amy Renders (26) vertrok met grote verwachting naar de Vlaamse kampioenschappen. In een zware loting verloor ze haar eerste kamp. In de herkansingen verloor ze met golden score na een betwistbare beslissing van de scheidsrechter. Verder kampen was dan ook niet meer mogelijk.

Anton Van Zeebroeck (17) zat in de laagste gewichtsklasse. Met zijn 51 kg maakte hij echter geen schijn van kans tegen de afgetrainde judoka’s van 60 kg. Hij heeft nog 2 jaar de tijd om te groeien en gewicht bij te trainen.

Bronzen medaille

Afgelopen zondag trokken Sofie Van de Putte en hoofdtrainer Jan Van Holder naar de Belgische kampioenschappen. Sofie werd reeds een maal Belgische kampioene in de vorige jeugdcategorie. Zij ging opnieuw vol voor goud. Haar tornooi strandde evenwel in de kamp voor een finaleplaats. Sofie haalde uiteindelijk een mooie bronzen medaille op de Belgische kampioenschappen. Dit is zonder meer een straffe prestatie. Hoofdtrainer Jan Van Holder: “Sofie vocht in het verleden eerder defensief. Daarom werd in aanloop naar de Belgische kampioenschappen gefocust op aanvallend judo. Met extra aandacht voor afwerking op de grond met klem, houdgreep of wurging. Die drie maanden van intensieve training hebben toch maar weer mooi resultaat opgeleverd.”