Jos François (61) aan de beterhand na ongeval op N8 in Pamel: “Ik heb geluk gehad” Tom Vierendeels

12 mei 2020

18u43 4 Lennik Jos François (61) uit Lennik beseft daags nadat hij betrokken was bij een zwaar ongeval op de Ninoofsesteenweg in Roosdaal dat hij veel geluk heeft gehad. Uitgebreid reageren wil de man voorlopig niet, maar hij stelt het intussen wel relatief goed.

François uit Sint-Martens-Lennik werd maandag ter hoogte van Pajotex op de Ninoofsesteenweg achteraan aangereden door een Lijnbus. Pas na anderhalf uur kon hij in levensgevaar overgebracht worden naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst. Het parket Halle-Vilvoorde liet ‘s avonds weten dat de toestand van de man stabiel was. Dinsdag mocht hij van de dienst intensieve zorgen al naar een gewone kamer verhuizen. “Het gaat relatief goed met mij, zeker als ik de foto’s bekijk”, laat hij kort weten. “Nu is het recupereren. Vooral de hoofdpijn speelt mij parten.”

Over de omstandigheden zelf wil de man geen commentaar geven omdat het ongeval voor de politierechtbank zal verschijnen. Dat zal wel pas ten vroegste over een jaar tot anderhalf jaar zijn. Jos François is in het Pajottenland geen onbekende als mede-oprichter van N-VA Pepingen in 2011. Hij werd penningmeester en zetelde nadien als OCMW-raadslid. In 2016 verhuisde hij naar Lennik waar hij met N-VA in 2018 deelnam aan de lokale verkiezingen en momenteel nog bestuurslid is bij de partij. Hij gaf ook aanzet tot de buurtfeesten in zijn straat.