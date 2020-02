Jo Baetens krijgt eigen straat dankzij inwoners Amber Gys

20 februari 2020

12u33 0 Lennik Op de jongste gemeenteraad in Lennik heeft men voorlopig een nieuwe straat in het leven geroepen: Jo Baetensstraat. De straat komt er naar aanleiding van een nieuwe verkaveling achter de Jan Baptist Van der Lindenstraat in Lennik.

Woensdagavond werd op de gemeenteraad in Lennik gestemd over de nieuwe naam van de straat. Deze werd goedgekeurd met twee onthoudingen. Onder andere Geert De Cuyper (N-VA – Lennik Kwadraat) onthield zich: “Er werd niet aan burgerparticipatie gedaan. Er moest advies gevraagd worden aan de cultuurraad en dat is niet gebeurd.” Volgens eerste schepen Johan Limbourg (Open VLD) werd wel om raad gevraagd maar kwam er geen concreet voorstel vanuit de cultuurraad.

Het college besloot enkele weken geleden om alle raden aan te schrijven en een oproep op sociale media te lanceren. Ze wouden op deze manier een oproep doen om nieuwe ideeën aan te leveren voor straatnamen. Er kwamen zo’n 50 namen uit de bus waar het college uiteindelijk vijf finalisten heeft uitgekozen. Via Lennik aan zet kon iedereen stemmen voor hun favoriete straatnaam. De Jo Baetensstraat versloeg de andere vier finalisten met 43 voorkeursstemmen.

Vrouwenstraat

De straat wordt vernoemd naar de overleden topvolleyballer Jo Baetens. Al was er wel wat commotie over het geslacht van de nieuwe straatnaam. “Het was een mooie kans om de eerste vrouwelijke straatnaam in Lennik te hebben, het is heel jammer dat die er nog steeds niet is”, aldus Erik O (N-VA – Lennik Kwadraat).

Nu de naam voorlopig werd goedgekeurd, kan er een openbaar onderzoek worden opgestart.