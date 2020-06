Jeugdorganisatie Panta Rhei klaar om creatief op kamp te gaan Amber Gys

04 juni 2020

13u19 0 Lennik Bij jeugdorganisatie Panta Rhei vzw zijn ze tevreden, wat ze kunnen deze zomer eindelijk op kamp vertrekken. Het vergt wel veel extra inspanning van de medewerkers, maar daar hebben ze het allemaal voor over.

Alle medewerkers van de jeugdorganisatie zijn volop alles aan het organiseren om de vakanties op een veilige manier te laten doorgaan. “Panta Rhei vzw is er alvast klaar voor met leuke sport-, kleuter- en themavakanties, enthousiaste animatoren en aangepaste locaties en veiligheidsmaatregelen", zegt Coördinator Frédéric Collin. Panta Rhei heeft een kleuterafdeling Ratjetoe, jongerenafdeling Panta Rhei en sportafdeling SportArk. De jeugdafdeling is geschikt voor kinderen van 6 tot 12 of tot 14 jaar of ouder. De erkende jeugdorganisatie organiseert themavakanties tijdens schoolvakanties. In onze regio zijn er jeugd- en sportkampen in Lennik, Sint-Martens-Bodegem, Halle, Sint-Genesius-Rode en Tollembeek. Je kind inschrijven kan via www.pantarheivzw.be.