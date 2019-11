Jeffrey Vermassen van Sir Kwinten kan Viskok van het Jaar 2020 worden Tom Vierendeels

10 november 2019

17u46 0 Lennik Jeffrey Vermassen van Sir Kwinten maakt kans om Viskok van het Jaar 2020 te worden. Hij is een van de vijf finalisten en zal het live tegen vier andere koks moeten opnemen door een origineel en lekker gerecht met wijting te maken tijdens de Horeca Expo in Gent.

Het team van Sir Kwinten haalt dit jaar mogelijk nog een extra trofee in huis. De zaak was deze maand al ‘New on the Top’ met een score van zestien op twintig in de Gault&Millau-gids terwijl chef-kok Glenn Verhasselt gelauwerd werd met de titel ‘Jonge Topchef van Vlaanderen 2020'. En nu maakt het restaurant op de Markt met Jeffrey Vermassen dus kans op de titel Viskok van het Jaar 2020.

De vijf finalisten doorstonden al een selectieronde waarbij ze recepten naar de vakjury stuurden. Die vakjury is samengesteld uit vertegenwoordigers van de belangrijkste restaurateursverenigingen en voorgezeten door NorthSeaChef Filip Claeys. Jeffrey zal het nu op 18 november op de Horeca Expo moeten opnemen tegen vier andere koks van restaurants uit Lochristi, Gavere, Nieuwpoort en Gent. Bedoeling is om het lekkerste en origineelste gerecht te maken met wijting, de Vis van het Jaar 2019 volgens VLAM en de Vlaamse visserijsector.

De winnaar gaat naar huis met de trofee en een diploma, een cheque ter waarde van 750 euro, een waardebon van 250 euro te besteden bij ISPC en een dinerkaart voor twee personen bij Hof van Cleve, het restaurant van Peter Goossens. De overige laureaten ontvangen naast een diploma ook een dinerkaart voor twee personen in restaurant De Jonkman in Brugge.