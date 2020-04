Inwoners van Lennik krijgen gratis mondmasker cadeau Amber Gys

24 april 2020

13u10 1 Lennik De gemeente Lennik heeft woensdag een bestelling voor mondmaskers gedaan bij een Vlaams maatwerkbedrijf gedaan. Elke inwoner krijgt namelijk een gratis mondmasker cadeau.

“Op deze manier helpen we onze bevolking als bij de exit-strategie beslist wordt dat mondmaskers noodzakelijk zijn, om zo snel mogelijk op een zo veilige manier te kunnen deelnemen aan het publieke leven”, klinkt het bij de gemeente. De gemeente zal ook deelnemen aan een groepsaankoop van mondmaskers, onder andere bij ThinkPink, samen met andere lokale besturen.

De maskers zijn momenteel nog niet beschikbaar. “Wij buigen ons nu over de mogelijkheden om deze op de meest efficiënte manier te bedelen. Onze inwoners ontvangen binnenkort meer informatie via brief en via de bekende digitale kanalen.”