Inwoners Schapenstraat vrezen minder parkeerplaatsen na ingrijpende werken Tom Vierendeels

09 augustus 2019

19u53 3 Lennik Inwoners van de Schapenstraat hebben een petitie gelanceerd om hun bezorgdheid aan het gemeentebestuur te uiten. Zij lijken vooral het verdwijnen van parkeerplaatsen te vrezen. “Momenteel mag er op straat geparkeerd worden en dat zal na de werken ook zo blijven”, verzekerd het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur van Lennik heeft een persbericht verspreid waarin ze meedelen recent vernomen te hebben dat er een petitie gelanceerd is “om enkele bezorgdheden rond de komende wegenwerken in de Schapenstraat aan te kaarten”. Wie die petitie gelanceerd heeft is onduidelijk. De werken starten begin oktober en zullen vele maanden duren. De volledige riolering tussen de Brusselstraat en de Ninoofsesteenweg wordt aangepakt en ook bovengronds wordt de straat logischerwijs volledig vernieuwd. “De petitie toont aan dat er grote betrokkenheid is met dit belangrijk project”, valt te lezen in het persbericht. “We willen toch meer duiding geven, specifiek over de parkeervoorzieningen rond de schoolsite van het Sint-Godelieve-Instituut. Later zal het schepencollege de initiatiefnemers van de petitie uitnodigen voor een constructief overleg zodat een aantal misverstanden de wereld uitgeholpen kunnen worden.”

Parkeerbeleid ongewijzigd

Naar verluidt zijn de initiatiefnemers vooral bezorgd over het verdwijnen van parkeerplaatsen in die omgeving. “Aan het parkeerbeleid in de Schapenstraat worden geen wijzigingen doorgevoerd na de werken”, zegt de gemeente. “Er zal nog altijd op de rijbaan geparkeerd mogen worden. In functie van de doorstroming en de veiligheid onderzoekt de gemeente evenwel de mogelijkheid om extra parkeermogelijkheden in de onmiddellijke omgeving te creëren zodat buurtbewoners, hun bezoekers en deze van de bibliotheek enzovoort niet langer op de rijbaan hoeven te parkeren. Tot slot is het schoolbestuur van het Sint-Godelieve-instituut ook bezig met werken op hun site. Naast de verbouwing van de schoolsite wordt een tachtigtal parkeerplaatsen op hun eigen terrein specifiek voorzien voor het personeel. Hierdoor zal de tijdelijke parkeerdruk in de straat na het beëindigen van deze werken ook dalen. De grootste verbetering na de werken zal merkbaar zijn voor de fietsers. Langs beide zijden van de weg worden brede en comfortabele fietspaden voorzien van 1,75 meter breed. Ter hoogte van de schoolsite van het SGI gaan deze fietspaden over naar even brede fietssuggestiestroken en worden extra brede voetpaden aangelegd (tot 2,5m breed).”

Bereikbaarheid

Geert van den Dungen, uitbater van café Cheers in de Schapenstraat, vreest voor de werken. “Ik hoop vooral dat mijn zaak bereikbaar blijft voor de klanten”, zegt hij. “Persoonlijk vind ik wel dat de baan vernieuwd mag worden aangezien die in slechte staat is. De rioleringswerken moeten we er maar bijpakken, maar daardoor zal alles wel langer duren. Toch valt er niet veel aan te veranderen. Van een petitie heb ik alleszins geen weet. Naar de vorige informatievergaderingen ben ik niet kunnen gaan, maar de bij de volgende probeer ik wel aanwezig te zijn.”

Die derde informatievergadering gaat door op 5 september om 19 uur in de Feestzaal Sint-Martens-Lennik, Schapenstraat 42.