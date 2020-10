Infoavond met netwerkmoment ‘Boom zoekt bos en bos zoekt grond’ in Lennik Amber Gys

07 oktober 2020

Lennik Op donderdag 15 oktober organiseert de gemeente Lennik in samenwerking met het project Opgewekt Pajottenland en Steunpunt Bos een infoavond rond bebossing. Heb je ergens in het Pajottenland een stuk grond liggen dat je graag zou bebossen of wil je graag bebossen en ben je op zoek naar een terrein? Al deze vragen kunnen hier een antwoord krijgen.

Elke inwoner van het Pajottenland die interesse heeft in bossen, wil bebossen of een financiële bijdrage wil leveren om te bebossen is meer dan welkom. Geen voorkennis vereist. Twee Pajotten getuigen er die dag hoe ze te werk gingen om te bebossen. Maar ook de verschillende meerwaarden ervan worden op tafel gelegd.

Als extraatje krijgt iedereen ook een uitgebreide uitleg doorheen de subsidies en tegemoetkomingen. Ook wordt er een gsm-inzamelactie gelanceerd voor meer bos in het Pajottenland. Het evenement is voor iedereen gratis, maar inschrijven is wel verplicht via sp.pajottenland@vlaamsbrabant.be met een beperkt aantal plaatsen.