Inbraken in Brusselsestraat en Tuitenbergstraat Tom Vierendeels

03 februari 2020

17u18 0 Lennik Twee woningen hebben vrijdag in Lennik ongewenst bezoek gekregen. Dat gebeurde in de Brusselsestraat en in de Tuitenbergstraat. Wat er werd gestolen is nog niet duidelijk.

In de Brusselsestraat is vrijdag ingebroken tussen 6.30 uur en 18.30 uur. De daders trokken naar de achterzijde van de woning en klommen naar het terras op de eerste verdieping. Daar werd een deur opengebroken om het huis te betreden. De bewoners hadden nog geen zicht op wat er werd gestolen.

Tussen vrijdagochtend 8 uur en zaterdagochtend 8 uur kreeg ook een woning in de Tuitenbergstraat inbrekers over de vloer. Hier konden de daders zich toegang verschaffen door een raam aan de achterzijde open te breken. Ook hier is het nog niet duidelijk wat er werd gestolen.