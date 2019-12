Inbraak in Postberg Tom Vierendeels

02 december 2019

16u28 0 Lennik Een woning in de Postberg heeft ongewenst bezoek gekregen. Voorlopig is het onduidelijk of er iets werd gestolen.

De inbraak in de woning gebeurde tussen vrijdagochtend en zaterdagmiddag terwijl de bewoners afwezig waren. De daders konden zich via de achterzijde van het huis toegang verschaffen. Na het doorzoeken van de woning vertrokken de daders opnieuw. Of er iets werd gestolen is nog niet geweten.