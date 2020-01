Inbraak in kantine van Rugbyclub Pajot Tom Vierendeels

30 januari 2020

14u42 0 Lennik Rugbyclub Pajot is slachtoffer geworden van een inbraak. De daders gingen aan de haal met de inhoud van de kassa. Voorlopig ontbreekt elk spoor.

De inbraak in de kantine in de Rosweg gebeurde tussen woensdagavond vorige week en woensdagavond deze week. De daders konden zich toegang verschaffen door een raam met een baksteen in te gooien. De kassa werd naar buiten meegenomen en doorzocht. Die kassa werd vervolgens ook achtergelaten. Hoeveel geld de daders buit konden maken is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak.