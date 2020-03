Huisartsenkring Pajottenland roept op om andere zorg niet uit te stellen door coronavirus Amber Gys

30 maart 2020

15u59 4 Lennik De Huisartsenkring Pajottenland voelt aan dat mensen hun zorg beginnen uit te stellen, en dat kan gevaar inhouden. Het is belangrijk om ook nog aan je eigen gezondheid te denken en niet steeds aan het coronavirus.

In het Pajottenland zijn momenteel twee doorverwijsposten voor coronapatiënten actief. De post in Lennik behandelt dagelijks zo’n dertig patiënten en in Asse elke dag een tiental. “Dankzij de doorverwijzing van de huisartsen, krijgen die artsen een veiliger gevoel. De patiënten worden in de doorverwijsposten behandeld en onderzocht, al kunnen daar nog steeds geen tests afgenomen worden”, aldus dokter Koen Plasman, voorzitter Huisartsenkring Pajottenland. Door deze doorverwijzing kunnen ze de huisartspraktijken coronavrij krijgen om andere patiënten opnieuw het vertrouwen te geven om naar de huisarts te gaan. “Wij voelen aan dat patiënten andere zorg te veel beginnen uitstellen. Dit kan op zich een gevaar inhouden voor deze mensen, stel deze zorg dus zeker niet uit.”