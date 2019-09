Groot inspraakmoment in WCD Den Bleek: gemeentebestuur organiseert Toekomstdag Michiel Elinckx

12 september 2019

18u09 0 Lennik Op zaterdag 14 september houdt de gemeente Lennik een Toekomstdag in WCD Den Bleek.

Er wordt onder meer gepraat over de 271 ingediende ideeën via het online platform Lennik aan zet. Vanaf 8.45 uur begint de Toekomstdag. Een hele voormiddag wordt er gediscussieerd over 8 thema’s: mensen en sociaal beleid, samen leven en vrije tijd, economie en welvaart, ruimtelijke ordening, verkeersveiligheid en mobiliteit, ecologie en duurzaamheid, veiligheid en goed bestuur en participatie besturen. Het bestuur zal de ideeën oppikken in de meerjarenplanning. Inschrijven kan via info@lennik.be of 02/532.41.15.