Gratis stoffen mondmaskers voor gemeenten Lennik, Pepingen, Herne en Bever worden binnenkort verdeeld Amber Gys

14 mei 2020

13u26 9 Lennik De gemeenten Bever, Herne, Pepingen en Lennik kochten samen meer dan 20.000 stoffen mondmaskers aan om te verdelen onder hun bevolking. Deze mondmasker werden besteld bij Vlaams bedrijf conTeyor en zullen de komende dagen in de brievenbus terecht komen.

De vier Pajotse gemeenten stapten samen in een groepsaankoop bij een Vlaams bedrijf uit Merelbeke met dat faam heeft in heel Europa, genaamd conTeyor. “We ondersteunen daarmee niet alleen de Vlaamse economie maar geven ook het signaal dat een Europese productie van mondmaskers belangrijk is voor de toekomst”, vertelt Irina De Knop, burgemeester van Lennik. De mondmaskers zijn individueel verpakt en bevatten de nodige gebruiks- en was instructies.

Elke gemeente zal de mondmaskers in de komende dagen verdelen onder haar bevolking. Hiervoor rekenen ze op de hulp van het personeel en van heel wat vrijwilligers om dit rond te krijgen. Vandaag en morgen zal het gemeentepersoneel en de vrijwilligers in Lennik de mondmaskers nog inpakken om ze de volgende dagen te verdelen onder de gezinnen. “Alle gezinsleden krijgen een mondmasker, wat betekent dat we zo’n 4.000 gezinnen kunnen voorzien van een mondmasker”, besluit De Knop.

Tweede levering

De grote vraag naar stoffen mondmaskers en lange wachttijden bij leveringen, maakten dat de gemeenten heel wat geduld moesten uitoefenen voordat ze iedereen één konden bezorgen. “We hebben er bewust niet voor gekozen om in de groepsaankoop van Haviland te stappen”, aldus Eddy Timmermans, burgemeester van Pepingen. “We vreesden ervoor dat deze te laat zouden geleverd worden. We wouden starten met de bedeling begin mei, en hun mondmaskers zouden eind mei pas toekomen.”

Met het gratis stoffen mondmasker voor elke inwoner van Lennik, Pepingen, Herne en Bever (volwassenen én kinderen) dragen de gemeentebesturen bij aan een zo veilig mogelijke terugkeer naar het publieke leven naarmate de exitstrategie uitgerold wordt. Alle gemeenten samen maakten zo ongeveer een budget van ongeveer 40.000 euro vrij. Een tweede levering is al onderweg vanuit Think Pink en vanuit een maatwerkbedrijf in Vlaanderen om op deze manier een eventuele volgende bedeling te kunnen starten.