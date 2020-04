Graffiti-artiest ‘Massi’ brengt eerbetoon aan zorgverleners Amber Gys

10 april 2020

15u07 0 Lennik Graffiti-artiest Massi (Jurgen Massagé) uit Schepdaal heeft een creatief eerbetoon gebracht aan alle zorgverleners. Hij schilderde enkele zorgverleners afgebeeld als superhelden.

De graffitikunstenaar heeft op de gevel van drankencentrale Heymans Drinks/Schoentjes een muurschildering gemaakt over corona. “Het is een ode aan alle mensen die momenteel in de zorgsector werken.” Op de schildering zien we enkele dokters en verpleegkundigen met een superheldenlichaam. “Deze mensen zijn dé helden van dit moment en verdienen ook eens een eerbetoon.”

De inspiratie voor de schildering komt van een collega-artiest uit Turkije. “De foto passeerde me langs Instagram en wanneer ik de toestemming had van de maker en eigenaar het van het gebouw, ben ik er meteen ingevlogen.” De hele uitwerking kostte Massi zo’n kleine twee dagen.