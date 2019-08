Gezondheidswandelingen starten opnieuw op 28 augustus (met negen wandelingen op de kalender) Michiel Elinckx

21 augustus 2019

14u18 1 Lennik Op woensdag 28 augustus starten de Gezondheidswandelingen opnieuw.

Gedurende negen weken zal er iedere woensdagavond een wandeling georganiseerd worden door vrijwilligers van wandelclub De Lennikse Windheren. De eerste twee wandelingen, op 28 augustus en 4 september, starten telkens in Eizeringen. Daarna variëren de startplaatsen van Gooik en Strijtem tot Goudveerdegem. Start van de gezondheidswandelingen is telkens om 19 uur. Deelname is volledig gratis. Iedere wandeling duurt ongeveer een uur. Meer info vind je via sport@lennik.be.