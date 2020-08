Gezin komt onder boom in kasteeldomein van Gaasbeek terecht: mama en twee kindjes gewond Tom Vierendeels

06 augustus 2020

11u59 0 Lennik Een gezin uit het Brusselse is gewond geraakt toen ze in het domein van het Kasteel van Gaasbeek onder een boom terechtkwamen. De moeder en twee kinderen van zes maanden en en zes jaar liepen lichte verwondingen op. De vader en een ander kind bleven ongedeerd. De situatie wordt onderzocht.

Het gezin bevond zich donderdagavond rond 18.30 uur aan één van de vijvers in het domein. “Een boom viel ter hoogte van één van de vijvers dichtbij hen tegen de grond waardoor ze geraakt werden door de kruin”, vertelt commissaris Serge Roelens van de politiezone Pajottenland. “Een jongen van zes jaar liep lichte verwondingen op, net als zijn moeder die een hoofdwonde opliep. Hun kind van zes maanden kwam ook onder de takken terecht, maar zat gelukkig beschermd in een buggy. De drie werden voor verzorging en controle afgevoerd naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht, maar verkeerden gelukkig nooit in levensgevaar. De vader en en nog een derde kind bleven ongedeerd.”

De locatie van het incident is momenteel afgezet met politielint. “Het Agentschap Natuur & Bos komt donderdag ter plaatse om de situatie te onderzoeken en na te gaan of er maatregelen getroffen moeten worden”, besluit Roelens. “Dat kan bijvoorbeeld gaan om het kappen van bomen die eveneens een gevaar vormen. Het park blijft voorlopig wel toegankelijk.”