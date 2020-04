Gemeenteraadslid Gun Mignon neemt ontslag: Peter Berckmans volgt hem op Bart Kerckhoven

19 april 2020

Gemeenteraadslid Gun Mignon (N-VA-LENNIK²) neemt ontslag uit de gemeenteraad en stopt meteen ook met politiek. Hij kwam in 2000 voor het eerst op bij de gemeenteraadsverkiezingen en zetelde sinds 2014 in de raad. “Verschillende redenen hebben tot deze persoonlijke beslissing geleid, maar vooral een zekere ontgoocheling in de werking van de politiek en de gemeenteraad. Hij wil nu zijn energie en vrije tijd op andere manieren invullen,” laat de fractie weten. In zijn plaats komt Peter Berckmans. Berckmans verving eind vorig jaar al even Lien De Slagmeulder en zal nu een mandaat opnemen tot het einde van de legislatuur. Hij legt de eed af op 22 april op de eerste digitale gemeenteraad die Lennik organiseert door de coronacrisis.