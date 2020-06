Gemeenteraadsleden verdelen steunpakketten onder inwoners Amber Gys

27 juni 2020

11u32 0 Lennik De Lennikse gemeenteraadsleden zetten zich de komende dagen in om steunpakketten te verdelen aan hun inwoners. Hierin zit onder andere een waardebon en extra mondmaskers.

De gemeente Lennik is bezorgd om de veiligheid en leefbaarheid van elke laag binnen onze samenleving. Zowel inwoners als lokale ondernemers hebben het moeilijk en daarom wil de gemeente iedereen ondersteunen in deze heropstart na de lockdown en de terugkeer naar het ‘nieuwe normaal’. Het schepencollege en de gemeenteraad beslisten om elk Lenniks gezin een waardebon van 10 euro en een duurzame en herbruikbare opvouwbare tas met het opschrift ‘Ik koop in Lennik’ te schenken. Met dit initiatief ondersteunt Lennik de koopkracht en rechtstreeks ook de lokale handel. De totale investering hiervan zal 48 228 euro bedragen.

In de tas zitten ook nog eens twee stoffen mondmaskers, een begeleidende brief, oproep voor BIN Lennik en het lokale relanceplan, de filters van de overheid (2 per inwoner vanaf 12 jaar) en het nieuwe infomagazine. Deze pakketten zullen door de gemeenteraadsleden in de periode van 26 juni tot 5 juli persoonlijk, met respect voor de social distancing maatregel bij de Lennikse gezinnen thuis bezorgd worden.