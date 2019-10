Gemeenteraad vanaf 2020 op woensdag (in plaats van donderdag) Michiel Elinckx

22 oktober 2019

13u47 0 Lennik De Lennikse gemeenteraad zal vanaf 2020 doorgaan op woensdag. Daarmee komt een einde aan een dispuut tussen meerderheid en oppositie.

De meerderheid had bij aanvang van de bestuursperiode beslist de gemeenteraad te verplaatsen van maandag naar donderdag. Dit was niet naar de zin van oppositielid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA-Lennik Kwadraat). Zij kon door haar politieke activiteiten in de Kamer Van Volksvertegenwoordigers niet tijdig aanwezig zijn op de gemeenteraadszitting. Van Vaerenbergh trok naar de gouverneur, die besliste dat de gemeenteraad niet kon plaatsvinden op donderdag omdat Van Vaerenbergh dan elke keer verhinderd zou zijn. Na een overleg tussen meerderheid en oppositie werd uiteindelijk beslist dat de gemeenteraad in de toekomst op woensdag zal plaatsvinden.