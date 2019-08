Gemeentebestuur verhardt trage wegen om veilige schoolroutes uit te stippelen: “Leerling veilig naar schoolpoort loodsen” Op 2 september treedt ook de fietsstratenroute officieel in werking Michiel Elinckx

30 augustus 2019

17u45 0 Lennik Aan de start van het nieuwe schooljaar pakt de gemeente Lennik met enkele nieuwe schoolroutes. Verschillende trage wegen, onder meer aan de Tombergstraat, werden vernieuwd. Daarnaast gaat ook de langverwachte fietsstratenroute van start.

Iedere dag begeven ongeveer 3.000 Lennikse schoolkinderen zich naar de schoolpoort. Een hele opgave om de leerlingen veilig aan de school te krijgen, en daarvoor wil het gemeentebestuur een extra inspanning leveren. Vier buurtwegen kregen een opknapbeurt: delen van de Ter Heidestraat en Bree-Eikweg en vervolgens ook de buurtwegen aan de Beschuttende Werkplaats en de Tombergstraat. “Vooral die weg aan de Tombergstraat is erg belangrijk voor schoolkinderen”, zegt schepen van Openbare Werken Heidi Elpers (CD&V). “De weg leidt rechtstreeks naar het Sint-Godelieve Instituut. Aangezien de werken in de Schapenstraat naderen, was het belangrijk om een alternatief te voorzien. De bewoners van de Schapenstraat waren voorstander van een nieuwe buurtweg naar de school. Vroeger kon je er amper doorheen rijden, nu werd de weg berijdbaar gemaakt. Daarnaast gaan we ook een carterblok - beter gekend als een tractorsluis - plaatsen in het midden van de weg. Hierdoor kunnen enkel landbouwvoertuigen passeren. Nog een maatregel om het verkeer weg te houden en fietsers te beschermen.” Voor het project trok het gemeentebestuur een budget van 72.000 euro uit.

Auto’s niet aan schoolpoort

Daarnaast werd ook een wegje tussen de bibliotheek en het veld van KFC Lennik vernieuwd. Kostprijs? 10.000 euro. “De werken zijn vooral in eigen beheer gedaan”, weet schepen Elpers. “Met die verbinding willen we de auto’s weghalen voor de schoolpoort. Ouders kunnen zich perfect parkeren aan KFC Lennik en met hun kindje naar de schoolpoort stappen - zonder maar een auto tegen te komen. Lennik is een centrumgemeente met veel scholen, het is belangrijk om te investeren in veilige routes.”

Fietsstratenroute

Naast de vernieuwing van de trage wegen werd er ook een fietsstratenroute uitgestippeld. Concreet worden er tegen 2 september vijf fietsstraten ingesteld: Kamstraat, Molenstraat, Oude Geraardsbergsestraat, Sint-Barbarastraat en gedeelte van Oude Brusselsestraat. In die straten krijgen fietsers voorrang op auto’s, en mogen voertuigen de fietsers niet inhalen. Het traject is ongeveer 2 kilometer lang en brengt fietsers onder meer naar het Sint-Godelieve Instituut en ‘t Rakkertje. “Vanaf 2 september krijgen fietsende leerlingen heel wat veilige alternatieven voorgeschoteld. De signalisatie zal er tegen maandag staan”, zegt mobiliteitsschepen Yves De Muylder (CD&V). “Maar hier stopt het niet. We willen voor iedere school een veilige route uitstippelen. Daar zijn we volop mee bezig.”